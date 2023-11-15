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وزيرة الداخلية البريطانية المقالة لسوناك: يا خاين

منذ 3 ساعات
وزيرة الداخلية البريطانية المقالة لسوناك: يا خاين

وطنا اليوم:شنت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية المقالة مؤخرا، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد.
والتزمت برافرمان الصمت بعد إقالتها، لكنها وجهت رسالة إلى سوناك اتهمته فيها بأنه خان وعدا بأن يفعل “كل ما يلزم” لوقف القوارب والهجرة غير الشرعية، عشية حكم المحكمة العليا فيما إذا كان بإمكان الحكومة المضي قدما في خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقالت أيضا إن سوناك لم يف بسلسلة من الوعود قطعها لها كي تعمل تحت قيادته كرئيس للوزراء، معتبرة أنه “ظهر ضعيفا، ويفتقر إلى صفات القيادة التي تحتاجها البلاد”.
وقالت برافرمان في الرسالة التي نشرتها على منصة x: “يجب على المرء أن يكون صادقا، برنامجكم غير فعال، تعرضنا لخسائر انتخابية غير مسبوقة، وباءت خططكم للإصلاح بالفشل، الوقت ينفد. أنتم بحاجة إلى تغيير المسار على عجل”، مشيرة إلى هزائم المحافظين في الأصوات المحلية تحت قيادته


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