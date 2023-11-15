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“إعلام” البترا تستضيف ندوة عن الصحة الإنجابية

منذ 3 ساعات
“إعلام” البترا تستضيف ندوة عن الصحة الإنجابية

وطنا اليوم:أكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة أهمية الصحة الإنجابية، وأثرها في رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بقضايا الصحة الإنجابية، بما يسهم في تحقيق المواءمة بين السكان والموارد.

وأضاف خلال ندوة تثقيفية لطلبة كلية الإعلام أقيمت في مسرح الأنباط في جامعة البترا أن منصة المعرفة الإلكترونية حول الصحة الإنجابية للشباب “دربي” تعد مصدرًا رئيسيًا في توفير المعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية.

وقدم المصاروة نبذة تعريفية بمنصة “دربي” وآلية استخدامها، إضافة إلى معلومات عن الصحة الإنجابية للمرأة والرجل، وسبل الوقاية من أمراضها.

كما تضمنت الندوة شرحًا حول مكونات الصحة الإنجابية، وعرضًا لمجموعة من “الفيديوهات” التي تعرف بتبعات زواج اليافعات في الأردن، ومشكلة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى مسابقة تحتوي على أسئلة من العرض التقديمي، ومسابقة أخرى في نهاية الندوة.
يذكر أن المجلس الأعلى للسكان يعد “مرجعًا للقضايا الديمغرافية المتعلقة بالتنمية، عبر وضع السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل المعنية بالسكان والتنمية، ومتابعة وتقييم تنفيذ هذه الخطط، ونشر الوعي، وتعزيز القدرات الوطنية لبلوغ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص”.


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