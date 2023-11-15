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ضبط اعتداءات على المياه في وادي السير وحفارة مخالفة في المفرق

منذ 3 ساعات
ضبط اعتداءات على المياه في وادي السير وحفارة مخالفة في المفرق

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية حملات لضبط وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة وادي السير وضبطت حفارة مخالفة في المفرق بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه و مدعي عام غرب عمان وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة تمثلت بسحب المياه من ينابيع في وادي السير تقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية على منطقة المفرق / الخالدية أراضي الحصينيات بالتعاون مع حوض مياه الشمال بالتنسيق مع المدعي العام وضبط حفارة مخالفة داخل احد المزارع تقوم بأعمال حفر مخالف حيث تم ردم البئر من قبل كوادر الاحواض المائية وضبط احد الأشخاص العاملين على الحفارة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وفي منطقة وادي السير / العاصمة عمان وبالتنسيق مع مدعي عام غرب عمان قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه و بمرافقة امنية من الامن العام وقوات الدرك تم ضبط بئر مخالف قرب نبع عين الفريدة لتعبئة وبيع صهاريج مخالفة كما تم ضبط تمديد خطوط اسفل النبع احد المصادر الرئيسية لتزويد محطة مياه وادي السير التي تزود مناطق واسعة بالمياه بعد معالجتها ، من خلال تمديد خطوط وبناء خزانات لتعبئة مياه غير صالحة بالصهاريج وبيعها للمواطنين حيث تم إزالة وفصل الخطوط جميعها ومصادرة المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة


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