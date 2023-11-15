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أردوغان لنتنياهو: تمتلك قنبلة ذرية وتهدد بها امتلك ما شئت فإنك راحل

منذ 3 ساعات
أردوغان لنتنياهو: تمتلك قنبلة ذرية وتهدد بها امتلك ما شئت فإنك راحل

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تل أبيب تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها، وتابع “أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب”
وأضاف أردوغان الأربعاء، أن زعماء العالم اجتمعوا في باريس لإدانة مقتل 22بواقعة شارلي إيبدو لكنهم صمتوا إزاء مقتل الآلاف في غزة.
وأشار إلى أنه سيصار إلى اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين “الإسرائيليين” الذين قتلوا سكان غزة المظلومين بوحشية، أمام المحاكم الدولية.
وبحسب الرئيس التركي: “لن نتردد أبداً في التصريح عن حقيقة أن أعضاء حماس هم مقاومون يسعون لحماية وطنهم وحياتهم”
ووجه كلامة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها، امتلك ما شئت فإنك راحل


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