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إدخال 25 ألف لتر سولار لأونروا عبر معبر رفح

منذ 5 ساعات
إدخال 25 ألف لتر سولار لأونروا عبر معبر رفح

وطنا اليوم:أكد مصدر، إدخال 25 ألف لتر من السولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، صباح الأربعاء، عبر معبر رفح البري، بعد توقف عمل الوكالة الأممية جراء نفاد كميات الوقود.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام مصرية ومصدرين أمنيان، الأربعاء، أن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي.
وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.


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