رئيس مجلس النواب: نستذكر الحسين وقد نذر نفسه لخدمة وطنه وأمته

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بالأمس حلت ذكرى ميلاد باني نهضة الأردن، الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونستذكر معها قائداً حكيما نذر نفسه في سبيل رفعة وطنه، وبقي في خندق أمته مدافعًا عن حقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد كان موضع احترام العالم وتقديره عبر سعيه الدؤوب، لتحقيق السلام العادل ونشر قيم المحبة والتسامح.

وأضاف الصفدي، خلال ترؤسه جلسة المجلس اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وإذ نستذكر الراحل العظيم بخالص دعوات الرحمة والمغفرة، لنؤكد المضي على العهد، خلف راية عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، الوارث لراية المجد، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والساعي ليل نهار عبر جولات واتصالات مكثفة، إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وختم الصفدي بالقول: الرحمة لروح الحسين الطاهرة، وليحفظ المولى سيد البلاد وعلى يمناه سيف بني هاشم ولي العهد، وليحفظ الله الأردن وفلسطين.