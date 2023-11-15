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موافقة على إجراءات إنشاء أكبر مركز أردني فلسطيني لتعبئة الخضار والفواكه

منذ ساعة واحدة
موافقة على إجراءات إنشاء أكبر مركز أردني فلسطيني لتعبئة الخضار والفواكه

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، إن اجتماع مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (JPACO)، شهد الموافقة على اعتماد خطة تصدير سنوية تتضمن تصدير أكثر من 10 آلاف طن، والعمل على 30 سوقاً عالمياً جديدا.
وأضاف، خلال عقد الشركة اجتماعها السنوي لمجلس الإدارة والهيئة العامة للعام 2023، أنه جرت الموافقة على العمل الفوري على إجراءات إنشاء مركز تعبئة وتدريج للخضار والفواكه، الذي سيكون الأكبر في الأردن وفلسطين، ويكون مقره الرئيسي في الأغوار الأردنية.
وانعقد مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والهيئة العامة برئاسة الحنيفات ووزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري وبحضور الأمناء العامون للوزارات ومدير عام الشركة علاء الدين أبو الخير وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، عبر تقنية الاتصال عن بعد، لعدم إمكانية انعقادها في فلسطين كما كان مقررا بسبب الظروف الحالية.
وافتتح الحنيفات الجلسة بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين، مؤكدا دعم الأردن الدائم الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد أبو الخير أن الشركة تعمل وفق خطة عمل تدريجية على كافة الأسواق العالمية وتقوم بإجراء الدراسات والمسوحات للأسواق وتطورت خطتها بناء على احتياجات تلك الأسواق.
وأشار إلى أن إنشاء مركز التعبئة والتدريج في المستقبل سيؤدي إلى مضاعفة القدرة التصديرية وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وتوقيع عقود جديدة وأوسع مع المزارعين


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