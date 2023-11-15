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إصابة 15 طالب مدرسة بتدهور باص نقل مشترك في الزرقاء

منذ ساعتين
إصابة 15 طالب مدرسة بتدهور باص نقل مشترك في الزرقاء

وطنا اليوم:أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية أنه وبحسب التقارير الواردة من المجموعات التي تم توزيعها منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق الخارجية أن الحركة انسيابية على الطرق ولا عوائق تذكر بعد انقشاع بعض الضباب الذي تشكل في مناطق محدودة في ساعات الصباح الباكر.
ولفت خلال استعراض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام إلى أن مجموعات السير تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح نهاية طريق الممر التنموي طريق الـ100 من أعلى الجسر وأدى إلى سقوطها على شارع فرعي أسفل الجسر ونتج عن الحادث إصابة واحدة.
ضابط عمليات إدارة السير قال إن الانتشار الواسع لرقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق أسهم في توفير بيئة مرورية آمنه ترافقها بعض الكثافة الاعتيادية الصباحية بلا عوائق تذكر.
من جانبه وعلى هامش التقرير المروري قال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن استخدام باصات (الشحن) النقل المشترك لغير الغايات المخصصة لها أدى إلى إصابة 15 طالب مدرسة برضوض بسيطة بعد تعرضه لحادث تدهور في الزرقاء صباح اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن ارتكاب هذه مخالفات تؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل نقل طلاب المدارس بحافلات غير مخصصة لذلك مطمئنا جميع الأهالي أن جميع الطلبة الذين تم نقلهم من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي كانوا بحالة صحية حسنة وبعد التأكد من وضعهم الصحي غادر الجميع المستشفى باستثناء سائق الباص الذي تعرض لإصابة متوسطة وما زال يخضع للعلاج


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