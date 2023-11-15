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الاحتلال يُخرج الطواقم الطبية والمرضى من مجمع الشفاء

منذ 3 ساعات
الاحتلال يُخرج الطواقم الطبية والمرضى من مجمع الشفاء

وطنا اليوم:أخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، جميع الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، وطلب منهم التجمع وسط ساحته الشرقية، تمهيدا لعملية إخلاء المجمع.
وطلب جيش الاحتلال من الأطباء والمرضى وعوائلهم، الخروج من مباني المجمع لتفتيشها.
ووضع جيش الاحتلال، كاميرات تعرف على الوجه وبوابات إلكترونية.
وكان جيش الاحتلال، أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في “جزء معين” بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وقال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء د. أحمد مخللاتي في بيان صحفي: “الدبابات الإسرائيلية والجرافات دخلت إلى حرم المجمع الطبي”.
ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي، إلى جانب نحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم وجود مقر للمقاومة الفلسطينية، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا


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