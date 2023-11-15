أمين عمان يقرر سحب عدد كبير من المركبات وتتبعها إلكترونيا

وطنا اليوم:قرر امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، سحب المركبات الواردة بالكشوفات المرفقة كشف (أ) من مستخدميها والحاقها للجهة المركزية المسؤولة عنها وحسب ما هو مبين إزاء كل منها، كما قرر نقل السائقين المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق (ب) الى مرتب دائرة النقل والتزويد (حركة مركزية).

وجاء قرار الشواربة لضمان تشغيل هذه المركبات وتفعيلها حسب أوامر الحركة الصادرة من المشغل وضمن ضوابط العمل، ومن خلال المشغل مأموري (الحركة بالوحدات الإدارية باستخدام برنامج الحركة الالكتروني للمركبات، حيث سيتم رصد ومتابعة حركة هذه المركبات من خلال المدير التنفيذي للأسطول ووحدة التتبع الالكتروني واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية بحق غير الملتزمين.

وكما يأتي القرار تأميناً لمتطلبات العمل وحسن سيره واستكمالا لإجراءات الترشيد بالنفقات والكلف التشغيلية للمركبات وضبط حركتها اثناء وبعد الدوام الرسمي