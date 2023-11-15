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أونروا تعلن عدم تسلم المساعدات في غزة بسبب نفاد الوقود

منذ ساعتين
FILE PHOTO: Trucks carrying humanitarian aid from Egyptian NGOs for Palestinians, wait for the reopening of the Rafah crossing at the Egyptian side, to enter Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, Egypt October 17, 2023. REUTERS/Stringer/File Photo

وطنا اليوم:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عن عدم تمكن الشاحنات التابعة لها، من استلام المساعدات التي دخلت غزة يوم أمس، بسبب نفاد الوقود.
وقال المفوض العام للوكالة في بيان إن “شاحنات الوكالة لم تتمكن من استلام المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح مع مصر بسبب نفاد الوقود”.
وأضاف فيليب لازاريني أن “الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
وأوضح أن أونروا “دقت ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، وحذرت من أن الإمدادات آخذة في النفاد وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة”.
وأفاد بأن الوكالة “قننت استخدام الوقود منذ ذلك الوقت، واستخدمت الكميات المحدودة التي كانت موجودة لديها والمخزنة في مستودع داخل قطاع غزة بالتنسيق عن كثب مع السلطات الإسرائيلية”.
وذكر المفوض العام أن “هذا المستودع أصبح فارغا الآن مشيرا إلى أنه بدون الوقود ستتوقف العملية الإنسانية في غزة، وسيعاني عدد أكبر من الناس ومن المرجح أن يموتوا”.
وأعرب لازاريني عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود، وقال: “منذ بداية الحرب، استخدم الوقود كسلاح في الحرب ويجب أن يتوقف ذلك على الفور”.
وناشد المسؤول الأممي جميع الأطراف “توفير الوقود الآن ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية”


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