الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ تنعي عشيرة الرواشده في الشوبك وأنحاء المملكة المرحومة الحاجة :

فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد، ارملة المرحوم عيسى عيد

الرواشدة ، ووالدة: محمد وقاسم وفايز وفواز وجعفر وزياد وهدى والمرحومة شفاء ومريم.

عن عمر يناهز التسعين عاما.

وسيتم تشييع جثمانها الطاهر من مسجد حاتم الحوتري / بالقرب من مركز أمن شفا بدران ألى مقبرة شمال عمان / شفا بدران بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء ١١/١٥

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الأربعاء والخميس ما بين الساعة الرابعة الى الساعه التاسعة والنصف مساءً .في ديوان الرواشده / الدوار الثامن خلف محكمة غرب عمان وخلف مطعم الشيلي هاوس .