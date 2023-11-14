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نتنياهو يحذر: أمريكا والغرب في خطر إن لم ننتصر على حماس

منذ ساعتين
نتنياهو يحذر: أمريكا والغرب في خطر إن لم ننتصر على حماس

وطنا اليوم:حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم تهزم حركة “حماس”، فإن “أوروبا والولايات المتحدة ستكونان التاليتين”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، شدد نتنياهو على “أننا بحاجة إلى النصر ليس فقط من أجل أنفسنا، ولكن من أجل الشرق الأوسط، من أجل جيراننا العرب، من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان الأسود الذي كان قاسيا عليهم ولم يجلب لهم سوى سفك الدماء، والفقر والبؤس.
نحن بحاجة للفوز لحماية إسرائيل والشرق الأوسط”.
وقال نتنياهو إن “نضالنا هو نضالكم”، مؤكدا أنه “لا بديل عن النصر”.
وأضاف: “يجب على قوى الحضارة أن تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أمريكي، كل دولة متحضرة ستكون في خطر.
يجب أن نحقق نصرا كاملا”
ويأتي هذا التصريح في ظل مظاهرات ضخمة تجري في عدد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، متضامنة مع الفلسطينيين ورافضة للعدوان على قطاع غزة


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