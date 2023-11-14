البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الثلاثاء، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.

وبحسب الإصدار (28) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 16/تشرين ثاني/2028.

وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون يوم غد الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 16 تشرين الثاني