سلطة البترا: خطة لتنظيم وأتمتة الزيارات للموقع الأثري

وطنا اليوم:بحثت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مع جمعيتي الأدلاء السياحيين الأردنيين، والأدلاء السياحيين في البترا، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العملية السياحية في المدينة الوردية والتعاون المشترك لخدمة العملية السياحية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، أهمية دور جميع الشركاء سواء من الجهات الرسمية أو الخاصة بما في ذلك المجتمع المحلي في تنظيم العملية السياحية داخل الموقع الأثري، بما يليق بالمكانة السياحية للبترا كموقع للتراث العالمي، وسمعة السياحة الأردنية.

وقال إن السلطة تقف على مسافة واحد من جميع الجهات العاملة في الموقع الأثري، وإنها على استعداد للتعاون معها للنهوض بالعملية السياحية في البترا.

وبين أن السلطة لديها مجموعة من الأفكار تعمل على تطويرها بما يتناسب مع الموقع الأثري واحتياجاته، ويضمن كذلك معالجة المشاكل الموجودة فيه بالتعاون مع الجهات كافة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى هيكلة عملية النقل في المنطقة، واستحداث مسارات سياحية جديدة ما يضمن توفير فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المنطقة.

وأضاف البريزات أن السلطة ستعمل على تنظيم عملية الدخول للموقع الأثري والخروج منه، وفق خطة مدروسة، وأتمتة عملية الزيارة لكل زائر بحيث يتم تحصيل بيانات دقيقة عن سلوك الزوار داخل الموقع الأثري، إضافة الى تطوير وتنويع المنتج السياحي لإطالة مدة إقامة الزائر، وتطوير العملية السياحية في المنطقة بشكل عام.

كما أكد ضرورة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين كافة تجمعات لواء البترا، والتركيز على التجمعات السكانية الأقل تنمية في المنطقة.

ويأتي اللقاء استمراراً للجلسات واللقاءات التشاورية التي يقوم بها مجلس المفوضين في السلطة مع مختلف القطاعات في المنطقة للنهوض في البترا والقطاع السياحي بشكل عام، والخدمات المقدمة في المنطقة