تساقط كثيف لحبات البرد في مناطق بالعاصمة عمان

وطنا اليوم:شهدت مناطق في العاصمة عمان، مساء الثلاثاء، تساقطا كثيفا للأمطار وحبات البرد.

وبدأ تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على الأردن منذ ساعات الظهر في شمال الأردن وجنوبه بسحب رعدية، ترافقت بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا.

أجواء غير مستقرة

وأكدت الجهات المعنية تحذيرها من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات، مع توقعات باستمرار الأجواء غير المستقرة، بحيث تهطل أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق عشوائية، قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، قد تؤدي إلى تشكل السيول.

ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول وضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث السير والازدحامات المرورية.

وبحسب “طقس العرب” تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى تكاثر كميات من السحب الركامية على منطقة الأغوار الوسطى يرافقها هطول زخات غزيرة من الأمطار مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية.

وأوصى بضرورة الانتباه الشديد من التواجد في المناطق المُنخفضة، الأودية ومجاري الأودية والشعاب تحسبا لحدوث وتشكل السيول المفاجئة والجارفة