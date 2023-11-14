الأراضي والمساحة تستحدث تطبيقها للخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:أعادت دائرة الأراضي والمساحة إطلاق تطبيقها، بنسخته المحدثة على نظام التشغيل Android، بعدما توقف لمدة 8 أشهر.

تجربة المستخدم

يتيح التطبيق للمستخدم البحث عن قطعة الأرض عن طريق اختيار معلومات القطعة بالإضافة إلى خدمة الذهاب إلى قطعة الأرض التي تم اختيارها، واستعراض الاحداثيات الخاصة بها، إضافة إلى اتاحة خيار معرفة معلومات قطعة الأرض التي تتواجد بها حاليا.

ويتيح التطبيق المستحدث البحث عن موقع قطعة أرض من حيث معلوماتها منها: المحافظة، المديرية، القرية، الحوض، الحي، رقم القطعة.

كما يمكن التطبيق مشترين العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها، تلافيا لأي عمليات تضليل أو غبن.

وأوضحت الدائرة أن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر، ويعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي، كما يمكن المستخدم من الوصول إلى القطعة من خلال إدخال الإحداثيات، إضافة إلى سهولة التعامل مع التطبيق بنسخته الجديدة.

وأشارت الدائرة أنه بأن سيتم إطلاق البرنامج على تطبيق(IOS) قريباً