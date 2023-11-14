ولي العهديستذكر جده الحسين: وما قضية فلسطين إلا قطعة من قلبي

وطنا اليوم:استذكر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جده الملك الراحل الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- حيث تصادف اليوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من تشرين الثاني الذكرى الـ 88 لميلاد المغفور له.

ونشر ولي العهد عبر خاصية الستوري في الانستغرام صورة للملك الراحل الحسين بن طلال مرفقة بعبارة مأثورة من خطاباته: “وماقضية فلسطين الا جزء من نفسي وقطعة من قلبي – ذكرى ميلاد الحسين الباني 14-11-1935”