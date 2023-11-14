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الاحتلال يطلب من سكان 3 بلدات بغزة إخلاء منازلهم فوراً

منذ ثانيتين
FILE - A man sits on the rubble as others wander among debris of buildings that were targeted by Israeli airstrikes in Jabaliya refugee camp, northern Gaza Strip on Nov. 1, 2023. Weeks after ordering northern Gaza's 1.1 million inhabitants to evacuate south, the Israeli army is intensifying its bombing of the area that stretches to the wetlands of Wadi Gaza. Israeli soldiers are also battling Hamas militants just north of Gaza City. It's the start of what officials expect to be a long and bloody invasion that has already pinned down hundreds of thousands of Palestinians who remain in the north. (AP Photo/Abed Khaled, File)

وطنا اليوم:نشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة (X) بلاغاً طالب فيه سكان أحياء (تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي) في مدينة غزة، إخلاء مساكنهم فوراً، والتوجه لجنوب وادي غزة، عبر طريق صلاح الدين.
وبيّن البلاغ المرفق بخارطة توضح مسار الإخلاء، أن على سكان هذه المناطق إخلاء المنازل بشكل عاجل سيرا على الأقدام أو من خلال السيارات، وذلك حتى الساعة 4 عصراً.
وختم أن بقاء السكان في هذه المناطق يعرضهم للخطر.
ويدعي الاحتلال توفير مناطق وممرات آمنة لسكان غزة النازحين إلى الجنوب، إلا انه تعمّد قصف تحركات المدنيين واستهدف مناطق تجمعهم عدة مرات.
ويسعى الاحتلال إلى إفراغ شمال قطاع غزة من السكان، بحجة عمليات التوغل التي يقوم بها شمال ووسط القطاع.


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