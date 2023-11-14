جامعة البترا تستضيف الاجتماع الأول للهيئة الإدارية لملتقى خريجيها

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الإدارية لملتقى خريجي جامعة البترا أسماء إدارة الهيئة، وتم الاجتماع في عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا، وتمت تسمية الدكتور الصيدلاني عبد الله حقروص رئيسًا للملتقى، والمهندس عبد الله الشوبكي نائباً للرئيس، والآنسة آلاء بشناق أمينة للسر، والسيد رياض السعودي مستشاراً قانونياً، والسيد يزن حامد المسؤول والناطق الإعلامي.

وعقدت الهيئة الإدارية اجتماعها الأول بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومدير وحدة ضمان الجودة الأستاذ الدكتور أحمد القاسم، ومديرة مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ميساء مصطفى، ورئيس قسم الخريجين أشرف أبو صالحة، وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى الذين يمثلون جميع كليات الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور عميد شؤون الطلبة دور هذا الملتقى في خدمة خريجي الجامعة، والاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة للخريجين، وضرورة إدامة التواصل معهم ودعمهم من خلال ما يقوم به قسم شؤون الخريجين بمتابعة الخريجين في أماكن عملهم، والتحديث الدائم لسيرتهم المهنية، وتسليط الضوء على أبرز نجاحاتهم المهنية، وتشبيكهم مع الطلبة على مقاعد الدراسة، ودورهم بتقديم التوصيات التي تساهم في إنجاح مسيرة الطلبة المنهجية واللامنهجية في أثناء حياتهم الجامعية، ورفد الجامعة بخبراتهم الوظيفية التي تساعد على معرفة متطلبات سوق العمل وما بعد التخرج .

وثمَّن أعضاء الهيئة الإدارية للملتقى مبادرة جامعة البترا في إنشاء هذا التجمع لخريجي الجامعة، وأبدوا دعمهم واستعدادهم للمساهمة في خدمة أهداف الجامعة وتطوير الخطة الإستراتيجية بمحاورها المختلفة.