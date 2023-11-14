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عدد من نجوم الرياضة الأردنية يشاركون في إجراء اختبارات التفوق الرياضي في جامعة البترا

منذ 3 ثواني
عدد من نجوم الرياضة الأردنية يشاركون في إجراء اختبارات التفوق الرياضي في جامعة البترا

وطنا اليوم:شارك عدد من نجوم الرياضة الأردنية في اختبارات منح التفوق الرياضي التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا لطلبتها المتقدمين للحصول على هذه المنح.
وشارك كل من كابتن المنتخب الوطني السابق لكرة السلة زيد الخص باختبارات كرة السلة، والكابتن عبد الله أبو زمع المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي باختبارات كرة القدم، بمشاركة ما يزيد عن سبعين طالباً تقدموا للحصول على هذه المنح .
وشارك رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكراتيه الكابتن إبراهيم الدقس باختيار المتقدمين للعبة الكراتيه، أما في لعبة التايكواندو والتي تقدم لاختباراتها ما يزيد عن عشرين لاعبًا ولاعبة فقد شارك فيها مدرب المنتخبات الوطنية السابق رائد كنعان.
واختتمت الاختبارات يوم الخميس الماضي بحضور البطل الأردني والعالمي أحمد أبو السعود بطل لعبة الجمباز، والحاصل على أول ميدالية للعرب والأردن في بطولة العالم.
يذكر أن لجان منح التفوق الرياضي ضمت رئيس قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة الكابتن محمد العزام، بمشاركة مشرفي النشاط الرياضي: الكابتن ابراهيم أبو ناب، والكابتن عثمان محمد، والكابتن معتصم الحميمات، والكابتن شادن الربّاعيّ.
وأكد الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا أن الجامعة تسعى لضم الرياضيين المميزين لأفرقتها الرياضية لتمثيل الجامعة في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، وأنها وقعت اتفاقيات تعاون وتفاهم مشترك مع عدد من الاتحادات الرياضية.
مضيفًا أن الجامعة تستعين بنجوم الرياضة الأردنية لتحفيز الطلبة على العمل والإنجاز، والوصول إلى الاختيار الأمثل للطلبة المتقدمين؛ إذ شهد هذا العام إقبالًا غير مسبوق من حيث أعداد المتقدمين لهذه المنح.


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