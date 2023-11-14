القسام تؤكد الإجهاز على جنديين صهيونيين في بيت حانون

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، أن المجاهدين تمكنوا من الإجهاز على جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في اشتباكات مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس إن المقاتلين يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة

عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 366 قتيلا

الى ذلك أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل المجندة المحتجزة لدى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الثلاثاء، إن العريف نوا مارسيانو 19 عاما، من موديعين، كتيبة جمع أراضي كريات 414، فيلق حرس الحدود، جندي من جيش الدفاع قتلت.

وكان جيش الاحتلال قد أكد فجر الثلاثاء هوية جندية محتجزة في قطاع غزة، وذلك بعد أن نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو ظهرت فيه المحتجزة.

وقال الجيش في بيان “قلوبنا مع عائلة مارسيانو التي احتجزت ابنتها نوا في غزة”.

ليرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال من جنود وضباط منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 366 قتيلا.

اليوم الـ39 من العدوان على غزة

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ39 على التوالي، وكثف من قصفه على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 ألفا و240 بينهم 4630 أطفال.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 366 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين