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مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي مدير عمليات الاونروا في الاردن

منذ 3 ساعات
مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي مدير عمليات الاونروا في الاردن

وطنا اليوم:استقبل المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في مكتبه اليوم مدير عمليات الاونروا في الأردن ووفدا مرافقا له بحضور مدير خدمات المخيمات أسامة علقم ومديرة الاونروا والمنظمات الدولية.
وتقدم خرفان باحر التعازي لضحايا الحرب على غزة من طاقم عمل الاونروا اثناء تأديتهم الواجب مشيدا بالجهود التي تبذلها الاونروا في غزة مؤكدا ان الاونروا تقوم بواجبها قدر المستطاع وان ظروف الحرب على غزة واستمرارية القصف حالت دون ذلك.
وناقش الطرفان عدة قضايا تتعلق باللاجئين الفلسطينيين واهم المستجدات والعقبات بالإضافة الى طرح عدة مشاريع من اجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء المخيمات، كما تم الاتفاق على تخصيص يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقوفا معهم في هذه المحنة التي يعانونها


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