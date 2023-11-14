إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في 9 محافظات أردنية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة، في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في (9) محافظات في المملكة هي: (إربد، وعجلون، وجرش، والبلقاء، ومادبا، والكرك، والطفيلة ومعان، ومحافظة العقبة في بلديات وادي عربة وقطر ورحمة وقريقرة وفينان).

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان) على ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

كما أكد على أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.

وطلب العدوان من غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وغيرها.

كما طلب من البلديات والمجالس إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم معهم.

ونبه أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

وطلب من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.

وأهاب العدوان بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة. الثلاثاء 14/11/2023