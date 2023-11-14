الاسواق الحرة الاردنية تستذكر الراحل الكبير الحسين بن طلال

وطنا اليوم:استذكرت أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية , ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه .

وتستذكر شركة الاسواق الحرة الاردنية في الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام بكل إجلال وإكبار ذكرى ميلاد باني نهضة الاردن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه , الذكرى التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني وشعبه الوفي ان تبقى خالدة خلود الوطن ورمزا للعطاء والبذل والتضحية .

ويستذكر الاردنيون في ذكرى ميلاد الراحل الكبير طيب الله ثراه عطاء جلالته الذي قاد المسيرة على مدى سبعة وأربعين عاما , قائدا حمل الاردن إلى بر الأمان والسلام برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة وتفاني شعبه والتفافهم حوله .

وفي هذه الذكرى يجدد الأردنيون العهد والولاء لوارث العرش الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني وكلهم عزم وتصميم على مواصلة مسيرة الخير والبناء بكل ثقة وهمة عالية من اجل إعلاء بنيان الوطن وتعزيز مكانته .

وأسرة شركة الاسواق الحرة والأسرة الأردنية جمعاء تحيي هذه الذكرى ولا يسعها في هذا اليوم إلا ان تجل وتكبر دور الحسين الباني في تأسيس نهضة الأردن العامرة رغم كل التحديات والمصاعب حتى غدا الاردن في عهده منارة للتقدم والبناء والعلم , فأصبحت عمان عاصمة للوفاق والاتفاق والتنسيق العربي المسؤول والداعية دوما إلى مبادئ العدل والسماحة وكرامة الإنسان