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وادي الأردن: مستعدون للحالة الجوية المتوقعة

منذ 6 ثواني
وادي الأردن: مستعدون للحالة الجوية المتوقعة

وطنا اليوم:أكدت سلطة وادي الأردن، استعداداتها لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، وأعلنت العمل بخطة الطوارئ المتوسطة.
وقالت السلطة، الثلاثاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وأضافت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في الأردن.
ودعت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأشارت إلى أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية


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