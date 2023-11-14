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المجالي يتفقد الأسواق الحرة – جسر الشيخ حسين

منذ ساعة واحدة
المجالي يتفقد الأسواق الحرة – جسر الشيخ حسين

وطنا اليوم:قام الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي بزيارة ميدانية اليوم الى جسرالشيخ حسين حيث تجول في مركز الأسواق الحرة على المركز الحدودي واطلع على إمكاناتها وإجراءات بيع المسافرين على الحدود الأردنية .

وأشاد المجالي بالجهود المبذولة من الجهات كافة لتفعيل العمل على المركز الحدودي بما يخدم المسافرين وزوار الأردن ويسهل على العابرين عبر الحدود التسوق بافضل وأيسر السبل وبأرفع معايير الخدمة .

واطلع المجالي على الاستعدادت التي يمكن الارتقاء بها في حالة الزيادة المتوقعة لحركة المسافرين من الجانبين في المركز ، مؤكدا على ضرورة إبقاء الجاهزية الكاملة لمركز شركة الاسواق الحرة في جسر الشيخ حسين من خلال تأمين البضائع واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أفضل خدمة وبضائع نوعية للمسافرين وخصوصا المغادرين إلى ما ينعكس ايجابا وبشكل كبير على مبيعات الشركة ويرتقي بمراكزها الحدودية.


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