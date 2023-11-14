كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تعقد محاضرة عن الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:عقدت كلية الحقوق/جامعة فيلادلفيا، محاضرة عن الجرائم الإلكترونية والواقع العملي لها من قبل النقيب أيوب ابو ربيع في وحدة الجرائم الإلكترونية لطلاب مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات التي يقوم بتدريسها عميد كلية الحقوق الاستاذ المشارك في القانون الجزائي الدكتور مؤيد الخوالدة وذلك يوم الإثنين الموافق

١١/١٣/ ٢٠٢٣ وذلك من أجل ربط الواقع النظري بالواقع العملي وتقريب الجرائم الإلكترونية للطالب مما يساعد على تبسيط المعلومة والقدرة على الاستفادة منها في الحياة العملية علاوة على رغبة الكلية في تعزيز المهارات القانونية للطلبة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والقدرة على العمل القانوني المميز مستقبلا سواء كمحامي او قاضي او مستشار قانوني او اي مهارة ومعرفة ترتبط بهذا الجانب.