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إرادة يدعو لوقفة تضامنية الجمعة دعماً لغزة بمخيم جرش

منذ ساعة واحدة
إرادة يدعو لوقفة تضامنية الجمعة دعماً لغزة بمخيم جرش

يدعو حزب إرادة أبناء الشعب الأردني الواحد والأحزاب والقوى الشعبية لوقفة تضامنية دعما لغزة العزة وترحما على شهدائها الأبرار وإيصال الصوت إلى العالم أجمع، وتعبيرا عن تماهي وتناغم الموقفين الشعبي والرسمي الأردني المشرف بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، واستنكارا لمواقف الغرب الداعم للكيان الصهيوني الغاشم وذلك حسب التفاصيل التالية :

المكان: أحد مخيمات الصمود، مخيم جرش(غزة) بجانب المسجد الكبير

الزمان: يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧
بعد صلاة الجمعة مباشرة

هذا وسيتخلل الوقفة تبرع بالدم لمصابي غزة


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