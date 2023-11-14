مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في معارك شمالي قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخرون خلال المعارك البرية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سمح بالنشر، إنه قتل الرقيب روعي ماروم 21 سنة من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب، والرائد (احتياط) راز أبو العافية 27 عاماً مرشفون مقاتل في الكتيبة 6863 اللواء 12 في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه أصيب جندي احتياط من الكتيبة 5828، وجندي احتياطي من الكتيبة 605 بجروح خطيرة خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب الاثنين جنديان من جيش الدفاع من الكتيبة 299، اللواء 300 بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات بالقرب من ميرهاف توتوا.

ليرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال في العلية البرية إلى 46 قتيلا ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 365 قتيلا