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البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة حماس

منذ ساعتين
البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة حماس

وطنا اليوم:قال البيت الأبيض إن من حق إسرائيل استهداف قيادة حركة حماس، لكن عليها الانتباه للخسائر في صفوف المدنيين خاصة بالمستشفيات.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل مع شركائها في المنطقة وبعضهم له خطوط اتصال مباشرة مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وشدد على أن واشنطن لا تسعى للصراع ولكنها ستفعل ما يلزم لحماية قواتها ووقف الهجمات ضدهم
الى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة إلى 11,240 بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 1,153 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن 29 ألف إصابة في العدوان أكثر من 70% منها أطفال.
وأضاف أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 189 بين طبيب وممرض ومسعف، وأن 41,120 وحدة سكنية في القطاع تهدمت كليا نتيجة لغارات الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال دمر 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس في الغارات الغاشمة.
وحمل المكتب الإعلامي بغزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، مطالبا بفتح فوري لمعبر رفح وإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة
وحذر من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل


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