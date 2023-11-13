بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

منذ ساعتين
الأردن يدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، والتي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم، جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
‏وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليه، ويمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة رفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

في ذكرى ميلاد الحسين: يا ملكاً مزروعاً فينا !!

20:43

البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة حماس

20:26

وزير الخارجية : إسرائيل لها مصلحة في ضرب صدقية الموقف الأردني

20:16

الناطق باسم جيش الاحتلال يتحدى أبو عبيدة بـ المثلث الاخضر

20:01

الأونروا: العملية الإنسانية بغزة ستتوقف خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

19:55

نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار.. وسنرد بنيران أقوى بكثير

19:31

زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فقدان الاتصال بابنهما داخل غزة

19:15

هل شارك الجيش الأمريكي في العدوان البري ضد غزة

19:03

إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

19:00

حزب إرادة يثمن قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ويطالب من الحكومة مساندته

18:58

الزعبي : أسعار الصوبات ستشهد انخفاضا هذا العام

18:52

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات
وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجاياوفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023