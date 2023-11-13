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الأونروا: العملية الإنسانية بغزة ستتوقف خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

منذ 3 ساعات
الأونروا: العملية الإنسانية بغزة ستتوقف خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

وطنا اليوم:قال توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين، إن العملية الإنسانية في غزة سوف تتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة لعدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.
كما قال في تغريدة على منصة “إكس” إن اثنين من متعهدي توزيع المياه المتعاقدين مع الأونروا توقفا عن العمل صباح اليوم بعدما نفد منهما الوقود. وأوضح أن ذلك سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب.
وفي وقت سابق من اليوم كانت الأونروا قد قالت إن تعرض دار ضيافة تابعة للوكالة جنوب غزة لغارات إسرائيلية أمس “أحدث مؤشر على أنه لا يوجد مكان آمن بالقطاع”، مشيرة إلى أن الاستهداف كان من جانب البحرية الإسرائيلية.
وأضافت الأونروا في بيان نشرته بموقعها الرسمي أن “تجاهل حماية البنية التحتية المدنية ومنها المرافق الأممية والمستشفيات والمدارس والملاجئ دليل على الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة يومياً”.
وكان موظفو الأمم المتحدة الدوليون الموجودون في رفح قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الاستهداف.


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