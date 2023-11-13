بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فقدان الاتصال بابنهما داخل غزة

منذ 3 ساعات
زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فقدان الاتصال بابنهما داخل غزة

وطنا اليوم:كشفت زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.
وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.
وأضافت: “لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل”.
وأعلنت قوات الاحتلال مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

في ذكرى ميلاد الحسين: يا ملكاً مزروعاً فينا !!

20:43

البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة حماس

20:26

وزير الخارجية : إسرائيل لها مصلحة في ضرب صدقية الموقف الأردني

20:20

الأردن يدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

20:16

الناطق باسم جيش الاحتلال يتحدى أبو عبيدة بـ المثلث الاخضر

20:01

الأونروا: العملية الإنسانية بغزة ستتوقف خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

19:55

نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار.. وسنرد بنيران أقوى بكثير

19:15

هل شارك الجيش الأمريكي في العدوان البري ضد غزة

19:03

إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

19:00

حزب إرادة يثمن قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ويطالب من الحكومة مساندته

18:58

الزعبي : أسعار الصوبات ستشهد انخفاضا هذا العام

18:52

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات
وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجاياوفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023