زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فقدان الاتصال بابنهما داخل غزة

وطنا اليوم:كشفت زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: “لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل”.

وأعلنت قوات الاحتلال مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.