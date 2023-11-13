حزب إرادة يثمن قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ويطالب من الحكومة مساندته

وطنا اليوم:تابع حزب إرادة مجريات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم الإثنين ١٣/١١/٢٠٢٣ والتي نتج عنها تصويت المجلس على مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وتكليف اللجنة القانونية للقيام بذلك، بالإضافة إلى وضع إطار لتقديم شكوى مباشرة باسم البرلمان والشعب الأردني إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وإن حزب إرادة إذ يثمن ويقدر هذه القرارات التي اتخذها مجلس النواب اليوم فإنه يطالب بما يلي:

* على الحكومة مساندة مجلس النواب بذلك ودعم التوصيات التي صدرت عن المجلس وما سيتبعها من توصيات.

* يعول على الخبراء والمختصين والمحامين والقوى السياسية والشعبية بمساندة مجلس النواب خلال عمله على تنفيذ القرارات من حيث توفير الوثائق والاستشارات القانونية التي قد يحتاجها.

ويأتي هذا البيان تعبيرًا عن دعم حزب إرادة الكامل لقرارات مجلس النواب لهذا اليوم ، والتي تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي من جهة واستشراف المستقبل وتحقيق الأمن والأمان للأردن والأردنيين في ظل القيادة الهاشمية.

حمى الله الشعب الفلسطيني البطل

حمى الله أبطال غزة

حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا وجيشًا عزيزًا مصاناً سندًا لأشقائه الفلسطينيين

حزب إرادة، عمان ، في الثالث عشر من نوفمبر ٢٠٢٣