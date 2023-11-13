الزعبي : أسعار الصوبات ستشهد انخفاضا هذا العام

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي إن أسعار أجهزة التدفئة (الصوبات) المستوردة، بصنفيها العاملة بالكهرباء والوقود (غاز وكاز) ستشهد انخفاضا في السوق المحلية.

وأضاف الزعبي الاثنين، أن أسعار “الصوبات” ستنخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة، مقارنة مع أسعار العام الماضي.

ورجح أن آثار آلية التعرفة الجمركية التي خفضت بموجبها الحكومة الرسوم على السلع المستوردة، ستكون واضحة على أسعار أجهزة التدفئة التي تعمل على الكهرباء والغاز.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني/نوفمبر عند سعر 620 فلسا للتر الواحد، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة