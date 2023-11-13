السقاف تطلع السفير الكويتي على ابرز الاصلاحات على ملف الاستثمار تمشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاثنين، مع السفير الكويتي في الأردن السيد حمد المري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة الكويت الشقيقة وضرورة البناء عليها خاصة في المجال الاستثماري. مشيرة الى اهمية الاستثمارات الكويتية على الاقتصاد الوطني والتي تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، والموزعة على العديد من القطاعات الاستثمارية كالتمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية.

السقاف أشادت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتي تجذرت بحكمة قيادتي البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين لتشكل أنموذج في العمل العربي المشترك.

وخلال اللقاء أكدت السقاف أن وزارة الاستثمار معنية بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة بالتشارك مع كافة الجهات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من العمل، مبينة ان استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 -2026 ركزت على العديد من الأسواق المستهدفة والتي من بينها دولة الكويت الشقيق.

وتطرقت السقاف الى اهم الإصلاحات التي انعكست ايجاباً على بيئة الاعمال والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت اهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفي العديد من القطاعات، مؤكدة انه يمكن للمستثمر التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية من خلال دخوله على منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقتها وزارة الاستثمار بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة.

بدوره، عبر السفير الكويتي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، وحرصها على تنميتها وترسيخها

مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة خاصة في المجال الاستثماري للارتقاء بمستوى التعاون الذي يحقق التطلعات المشتركة ورؤى القيادتين في البلدين الشقيقين.