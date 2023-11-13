النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في فلسطين

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الحكومة والقوات المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة.

ودعا الصفدي في جلسة النواب، الاثنين، لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج ونقل الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني