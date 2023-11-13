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صحة غزة: 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء

منذ 5 ساعات
صحة غزة: 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، الاثنين، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي وقناصتة يحاصرون مجمع الشفاء الطبي، مما يعرقل حركة نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء، لا يمكن لهم التحرك من منازلهم.
وأشار البرش، إلى أن نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكن دفنها بسبب استهداف قوات الاحتلال وقناصتها لأي شخص يتحرك الى الخارج.
ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي منذ أيام، ما تسبب باستشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال خدج جراء نفاد الأكسجين وانقطاع الخدمات


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