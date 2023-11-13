مجلس النواب يعقد جلسة لبحث الأوضاع في فلسطين المحتلة

وطنا اليوم:يعقد مجلس النواب جلسة لبحث الأوضاع والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وكان من ضمن جدول أعمال المجلس عقد جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (2) تاريخ 2023/11/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022. ومناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (2) تاريخ 2023/11/8 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة قد أكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض حمل مضامين هامة ورسائل تحذيرية تفيد ان المنطقة قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنها الأبرياء وتطال نتائجها العالم إن لم تتوقف الحرب البشعة على غزة.

واشار خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمها مؤسسة مسارات الأردنية تحت عنوان “الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة”، بحضور عدد من السياسين والكتاب، الى ان جلالته قدم تشخيصا دقيقا لما يجري من تطورات خطيرة على ارض غزة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي واتخاذ مواقف حازمة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة