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جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة أشبال الشمال المفتوحة للتايكواندو‎

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة أشبال الشمال المفتوحة للتايكواندو‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا ممثلة بعمادة شؤون الطلبة بطولة أشبال الشمال المفتوحة للتايكواندو لعام ٢٠٢٣ ، حيث انطلقت فعاليات البطولة يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٣ على صالة جامعة فيلادلفيا الرياضية بمشاركة أكثر من ٨٥٠ لاعباً ولاعبةً لأوزان مختلفة وبمشاركة 30 مركزاً من مختلف محافظات المملكة ، حيث تعتبر أكبر بطولة محلية لهذا العام التي اشرف على تحكيمها الاتحاد الأردني للتايكواندو.
وشهدت المباريات تنافساً ونديةً عاليةٍ في جميع الأوزان ، وأسفرت البطولة عن المراكز الخمس الأولى للمجموع العام وقد جاء ترتيب كالاتي:
المركز الأول حصل عليه أشبال الشمال للتايكواندو والمركز الثاني حصل عليه أكاديمية ابو لبدة للتايكواندو
المركز الثالث حصل عليه أكاديمية الصقور للتايكواندو ، و المركز الرابع حصل عليه مركز النخبة للتايكواندو
وفي المركز الخامس حصل عليه اكاديمية نجوم العالم للتايكواندو.
وتأتي هذه الاستضافة انطلاقاً من حرص جامعة فيلادلفيا على التواصل مع المجتمع المحلي في كل مناسباته الخاصة والرسمية التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة بدعوة من رئاسة الجامعة في تعزيز الاتصال والتعاون مع المجتمع وايمانها الكبير بأن دور الجامعة يجب أن يتجاوز أسوارها من أجل احداث النهضة الشاملة، من خلال البناء والتطوير والتنمية للمجتمع المحيط بها، إلى جانب الدور الأكاديمي والتعليمي الذي تقوم به داخل قاعات الصف والمختبرات وغيرهما.
حضر البطولة عدد كبير من أهالي المشاركين الذين عبروا عن شكرهم لإدارة جامعة فيلادلفيا على استضافة هذه البطولة وللقائمين على هذا النشاط .


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