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معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

منذ ساعة واحدة
معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث لدى الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مصادر مقربة من حماس، أن الحركة تشترط بأن يتم إدخال 7 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن المحتجزين.
ونقلت أن حماس اشترطت إطلاق سراح 35 امرأة محتجزة لديها مقابل 35 سجينة أمنية فلسطينية في سجون الاحتلال، وكذلك فهي على استعداد لإخلاء سبيل المحتجزين المدنيين الأحياء ومن بحوزتهم جنسية أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا تم اعتقالهم لأسباب لا تتعلق بنشاط مسلح.
وأشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى حركة حماس.
ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: “ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحققه”.
واعتبر نتنياهو أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية، قائلا “لم نكن قريبين على الإطلاق (من التوصل إلى اتفاق)، حتى بدأنا العمليات البرية. في اللحظة التي بدأنا فيها العمليات البرية، بدأت الأمور تتغير”


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