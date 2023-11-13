1105 حضانات مرخصة في الأردن

وطنا اليوم:سهلت وزارة التنمية عملية الترخيص من خلال تفعيل الخدمة الإلكترونية للتقدم ومتابعة طلبات إنشاء الحضانات، وتفعيل عملية التجديد للترخيص لدور الحضانات في جميع المديريات الميدانية البالغ عددها 40 مديرية، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة للترخيص، وفق التعليمات المعدلة لترخيص دور الحضانات لعام 2019، وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لعام 2021.

بلغ عدد الحضانات المرخصة في المملكة 1105 حضانات، منها 11 حضانة منزلية، 418 حضانة مؤسسية موزعة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، و 676 حضانة في القطاع الخاص.

ترخيص ومراقبة الحضانات

وتشير الوزارة إلى أنها تمنح التراخيص للحضانات بعد التأكد من توفر المتطلبات اللازمة كما جاءت في التشريعات ذات العلاقة، وتمنح التراخيص للحضانات بجميع أنواعها (الخاصة /المؤسسية / المنزلية) لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطفل.

وتكمن أهمية الحضانات في توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال في السنوات المبكرة من أعمارهم، بما يراعي خصائصهم النمائية والاجتماعية، بحسب وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أنها تراقب الحضانات من خلال زيارات المتابعة المستمرة لمختلف الحضانات في جميع مناطق المملكة للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات الواردة في النظام والتعليمات