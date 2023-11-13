شاهد : افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية

وطنا اليوم:برعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين “حفظه الله” ملك المملكة الأردنية الهاشمية شهد معالي المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة الأردني، وبحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، كما شهد حفل الافتتاح عدد من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية.



كلمة معالي الوزير

حيث أكد معالي الوزير في كلمته خلال حفل الافتتاح بأن هذا المهرجان يأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية على مر التاريخ بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وبمكرمـــة مـــن ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، نائب رئيس الدولة، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وزيـــر ديوان الرئاســـة، بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وبنـــاء علـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع فـــي العاصمـــة عمّان بتاريـــخ 15/05/2023 ، بيـــن وزارة الزراعـــة بالمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والأمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليــة لنخيــل التمــر والابتــكار الزراعــي، وجمعيــة التمــور الأردنيــة وبالتعـــاون مـــع المنظمـــات والمراكز العالمية.



وأضاف معاليه بأن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة الاردنية عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتمام من القطاع الخاص بسبب الميزة الجغرافية وخاصة لصنف المجهول حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع بما يقارب نصف مليار دولار ويساهم في تشغيل حوالي 5-8 آلاف فرصة عمل. منها حوالي 40% من النساء.



وأشار معالي الوزير إلى أن الرعاية السامية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين “حفظه الله” ملك المملكة الأردنية الهاشمية للمهرجان دليلٌ جليّ على نجاح المهرجان المستمر عاماً بعد عام، كما أن إطلاق مهرجان التمور بنسخته الخامسة إنما يؤكد على مدى أهمية المهرجان بتحقيق نتائج ايجابية في نسخه السابقة على قطاع النخيل في الاردن من حيث زيادة التنافسية بين المزارعين وذلك من خلال مسابقة التمور وتكريم الرواد والداعمين لزراعة وانتاج التمور وكذلك زيادة الصادرات من خلال اتاحة الفرصة لالتقاء التجـــار والشـــركات العالميـــة المســـتوردة للتمـــور مع المزارعين، ولا ننسى التوصيات الصادرة عن الندوات العلمية التي تعقد على هامش المهرجان والتـي تسـاهم بتطويـر هـذا القطـاع علـى المسـتوى المحلـي والإقليمي والدولــي.



كلمة معالي الشيخ سفير دولة الإمارات

كما أعلن معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بعمان، عن افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية، الذي يحظى برعاية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية (حفظه الله ورعاه)، كما نقل للحضور تحيات وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور، راعي سلسلة المهرجانات الدولية للتمور، وتهنئته الخاصة على هذا التنظيم الرائع متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح.



وأضاف بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي يمثلها هذا المهرجان، فإننا نُعول كثيراً على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول المنتجة، لما له من أهمية استراتيجية ضمن سلسلة التوريد ومعادلة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي.



كلمة الجائزة

من جهته فقد أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الكلمة الافتتاحية بأن المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية يُعْتَبَرْ أحد قِصَصِ النجاح التي نعتز بها للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، كما جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، بقيادة رشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حفظهما الله.

وأضاف أمين عام الجائزة أنه في ظل التحديات التي تواجهها الزراعة في العصر الحديث، نحن نعتقد أنه من خلال التعاون والابتكار، يمكننا تحقيق تقدم مستدام وتطوير صناعة التمور على المستوى الإقليمي والدولي لتلبية احتياجات المجتمع وزيادة الطلب على التمور وخصوصاً صنف المجهول في الأسواق العالمية، كما نأمل أن يكون هذا المهرجان مناسبة لتبادل الخبرات والمعرفة ولبناء جسور جديدة للتعاون بين مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور في الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد بأن هذا المهرجان جاء ليؤكد من جديد على المكانة الدولية التي حظيت بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البَنَّاءْ في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بعد أن حققت الجائزة نجاحاً ملموساً من خلال تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، والولايات المتحدة المكسيكية. وذلك بفضل ما تحظى به من رعاية ودعم القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يؤكد هذا المهرجان على النجاح الكبير الذي حققته سلسلة مهرجانات الدولي التمور التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.



كلمة الجمعية

كما أشاد المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية في كلمته خلال حفل الافتتاح بجهود الأمانة العامة للجائزة في تنظيم المهرجان بهذا المستوى للعام الخامس على التوالي، مشيراً إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال أربع دورات ماضية حيث سجلت التمور الأردنية زيادة الطلب عليها في الأسواق الدولية وصل إلى 125% عن الأعوام السابقة، كما سجل هذا القطاع توسعاً مضطرداً في المساحات من 38,000 الى 45,000 دونم، كما سجل الإنتاج زيادة وقدرها من 26,000 الى 30,000 طن بالسنة. حيث احتل الأردن المرتبة (11) من حيث كمية الصادرات والمرتبة (09) من حيث قيمة هذه الصادرات، كما زادت الطاقة الإنتاجية لمشاغل فرز وتعبئة وتغليف التمور الآلية إلى حوالي 10 آلاف طن نتيجة لإدخال الميكنة إلى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، كما لم تسجل أي حالات رفض لصادرات التمور في السوق الدولي نتيجة عدم مطابقة المعايير الدولية.

إنجازات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً

جرى عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الجائزة خلال ستة عشر عاماً (2007 – 2023) وعلاقة أهداف الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكيف ساهمت الجائزة في دعم هذه الاهداف لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.



تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية بدورتها الخامسة:

كما قام معالي المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان جلالة الملك عبد الله الثاني “حفظه الله” وزير الزراعة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل ا لتمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، بتكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية في دورتها الخامسة 2023 وكانت النتائج على النحو التالي:

1- فئة أفضل إنتاج لصنف المجهول في الأردن: فاز فيها كل من السادة مزارع لينة للتمور لصاحبها السيد قصي احمد الغوانمة، وشركة تبارك للتمور لصاحبها السيد عبد الغني المناصير.

2- فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني: فاز بها كل من المهندس محمد حلمي عبد الساتر احمد، ومزارع الخيرات يستلمها المهندس سامي المنادي.

3- فئة أفضل مزرعة لنخيل التمر بالأردن: فاز بها الفائز فيها مزرعة علاء الدين الخطيب.

4- فئة أفضل منتج غذائي مصنع من التمور الأردنية: فازت بها المهندسة رانيا البابلي مبادرة سمارت فود.

5- فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية: فاز بها عبد الباسط محمد عبد السبوع.

6- فئة أفضل بحث علمي تطبيقي على نخيل التمر في الأردن: فاز بها المهندس هاشم سالم محمد الحجاج.



تكريم الشخصيات المؤثرة

وقام معالي مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة، بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تكريم كل من الأسماء التالية:

1. مزارع النوى، تتسلمها السيدة أروى العدوان

2. مزارع الخيرات، يتسلمها المهندس سامي المنادي

3. أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار المحاسنة.

عقب ذلك توجه معالي المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لافتتاح المعرض المصاحب للمهرجان وسط حضور كبير لمنتجي ومصنعي التمور من المملكة الأردنية الهاشمية والدول المنتجة للتمور المشاركة بالمهرجان. بمشاركة 60 عارض يمثلون 07 دول منتجة للتمور (الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين، جمهورية السودان، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الولايات المتحدة المكسيكية، والمملكة الاردنية الهاشمية.