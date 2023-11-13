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نقابة الأطباء تنظم مسيرة أطفال تطالب (يونيسف) إغاثة أطفال غزة

منذ ساعتين
نقابة الأطباء تنظم مسيرة أطفال تطالب (يونيسف) إغاثة أطفال غزة

وطنا اليوم:تنظم نقابة الأطباء الأردنية غدا الثلاثاء مسيرة أطفال تنطلق من مجمع النقابات المهنية في عمان الى مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشميساني لمطالبة المنظمة الأممية القيام بدورها المأمول في إغاثة أطفال غزة.
وقالت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري في تصريح صحفي اليوم ان المسيرة تشكل صرخة من أطفال الأردن للتضامن مع اقرانهم في فلسطين الذين يمعن الاحتلال في أجسادهم
قتلا وتمثيلا وتعرض جثثهم على شاشات التلفزة
والتنديد بالاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية للاشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأكدت ان ما يجري لاطفال غزة يشكل انتهاكا للقوانين والاعراف الدولية خاصة (يونيسف)، ويعري الاحتلال الذي يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين ويمنع عنهم الماء والدواء والغذاء والكهرباء ويستهدف المرافق الطبية والصحية في القطاع فاصبحت هذه المرافق وأطباء غزة بلا حيلة امام هذا القتل والدمار.
وعن المسيرة قالت الدكتورة فاخوري انها تستصرخ المنظمات الأممية خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وتطالبها بالتصدي لمسؤولياتها امام أطفال غزة.


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