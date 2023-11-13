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6 أطفال خُدج استشهدوا في مستشفى الشفاء في غزة

منذ ساعتين
6 أطفال خُدج استشهدوا في مستشفى الشفاء في غزة

وطنا اليوم:أعلن وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوسف أبو الريش، استشهاد ستة أطفال خدج و9 مرضى في قسم العناية المكثفة بسبب انقطاع الكهرباء عن مسشتفى الشفاء، “أكبر المؤسسات” الطبية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف للاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة “أطباء بلا حدود” أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال الأحد، إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفيات في شمال القطاع، بما في ذلك مجمع الشفاء. وقال أفراد الطاقم الطبي إن المستشفيات تتمكن بالكاد من رعاية من بداخلها، مع وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في حاضنات مستشفى الشفاء، فيما يواجه المزيد الخطر في ظل انقطاع التيار الكهربائي وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة بالمستشفى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى القدس خرج عن الخدمة أيضا وإن الطاقم الطبي في المستشفى يبذل جهودا مضنية لتقديم الرعاية للمرضى هناك في ظل شح الدواء والغذاء والماء.
وقال توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “مستشفى القدس معزول عن العالم منذ ستة أو سبعة أيام. لا يوجد طريق للدخول أو الخروج”.


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