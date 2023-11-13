الأوقاف: خطبة الجمعة بـ 3 لغات في الرمثا

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتطبيق مبادرة ترجمة لخطبة الجمعة في مسجد سعد بن الربيع بمدينة الحسن الصناعية في لواء الرمثا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات متعددة، يأتي ضمن خطة الوزارة لإيصال رسالة الإسلام المعتدلة السمحة لغير الناطقين باللغة العربية، مبينا أن المبادرة بدأت في مسجد سعد بن الربيع بلواء الرمثا، نظرا لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الأجنبية لاطلاعهم على مضمون الخطبة، وما تحويه من مواعظ وأحكام تساعدهم على فهمها والتفقه في الدين ونشر تعاليمه.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع مبادرة ترجمة الخطبة في أماكن تجمعات العمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا دور خطبة الجمعة باعتبارها أقوى الوسائل الاتصالية تأثيرا في المجتمع لما تحمله من رسائل وعظية دينية وأخلاقية واجتماعية، وتتعدى ذلك لتشمل جميع جوانب الحياة.

وأشار إلى أن الهدف من رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني هو شرح تعاليم الإسلام السمحة إلى المجتمعات والشرائح المختلفة، لذا تأتي مبادرة ترجمة خطبة الجمعة لتكون متناغمة مع أهداف الرسالة في توضيح مبادئ وقيم الإسلام.

من جهته، قال مدير مديرية أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، إن المبادرة هي الأولى من نوعها في مساجد المملكة، وتأتي لتمكين رواد المسجد من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة حتى تصل رسالة الخطبة إلى جميع المصلين بلغتهم الأم، مبينا أن خطبة الجمعة ستترجم إلى “اللغات الانجليزية والبنغالية والتاميلية”، من خلال إلقاء الخطبة المترجمة على الجالية المسلمة الهندية والبنغالية، مباشرة بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن مسجد سعد بن الربيع يشهد حضورا كبيرا للمصلين العاملين في مدينة الحسن الصناعية، والبالغ عددهم قرابة 4 آلاف عامل.