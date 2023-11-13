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وزارة الأشغال تحدد موعد افتتاح طريق النقب – الحميمة

منذ 3 ساعات
وزارة الأشغال تحدد موعد افتتاح طريق النقب – الحميمة

وطنا اليوم:تفتتح وزارة الأشغال العامة والإسكان طريق النقب – الحميمة الواقع على الطريق الصحراوي، الذي يربط مدينة العقبة بالعاصمة عمان وبقية المحافظات أمام حركة السير خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر المحارمة، إن العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق النقب – الحميمة في نهاياته، مبينا أنه تم تقسيم العمل في المشروع إلى جزئين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة.
وأشار إلى أنه تم خلع الطبقات الأسفلتية القائمة وطبقات الرصف، وصولا إلى تنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الأسفلتية بسماكة 21 سنتيمترا بحسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وتشمل الأعمال أيضا، بحسب المحارمة، توسعة المسارب القائمة لتصبح 3 مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي


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