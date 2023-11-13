عمان الأهلية تشارك بمؤتمرعلمي حول علوم الرياضة بفرنسا

وطنا اليوم:من بين الأهداف التعليمية لقسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية بجامعة عمان الاهلية هو تعزيز أنشطة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية في جوانبها المتعددة.

وفي خطوة ملفتة في هذا المجال، شاركت الطالبة أمية الدبايبة من قسم التربية البدنية والصحية في مؤتمر ACAPS العلمي الدولي في فرنسا.حيث قدمت الطالبة أمية بحثًا في مجال علوم الرياضة بعنوان” تطبيق القياسات النفسية والفسيولوجية (مقياس بورج) لرصد شدة التمارين أثناء الصيام المتقطع خلال شهر رمضان”. حيث تميزت الباحثة بعمق وتفصيل في عرضها، مشيرة إلى أهمية مشاركتها في المؤتمر الدولي.

وقالت الطالبة أمية التي تدرس في السنة الثانية في جامعة عمان الأهلية: “يسعدني أنه أتيحت لي الفرصة للمشاركة ببحثي ولتقديم ملصق في المؤتمر الدولي العشرين ACAPS الذي عقد في جامعة ريمس شامباني-أردين في فرنسا… وكانت هذه التجربة شرفًا لي، حيث شاركت البحث مع كوكبة من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم. أنا ممتنة لهذه التجربة وأتطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية للمساهمة في المجتمع الأكاديمي.”

من جهته أشاد رئيس قسم التربية البدنية والصحية، الدكتور حاتم شلول، بالمشاركة العلمية للطالبة ورأى أنها تمثل إنجازًا علميًا مهمًا، وذكر ان هذه المشاركة ليست فقط نجاحًا للطالبة بل أيضًا تسهم في تعزيز سمعة الجامعة والكلية والبرنامج في المجتمع الأكاديمي.

واكد على إن هذه الخطوة الهامة تشير إلى مستقبل واعد للطالبة في مجال البحث العلمي الرياضي وتعزز ريادة الكلية في هذا المجال