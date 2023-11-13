لقاء تنويري للطلبة المستجدين بكلية الحقوق في عمان الاهلية

وطنا اليوم:التقى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة بالطلبة المستجدين في الكلية مرحبا بهم ومؤكدا على أهمية دراسة القانون وعلى ضرورة أن تنعكس دراسة القانون على شخصية الطالب وسلوكه في المجتمع مؤكدًا على أهمية الشخصية القيادية لطالب القانون أثناء الدراسة وبعد تخرجه، باعتباره صاحب رسالة سامية تساهم في نشر وإرساء مبدأ سيادة القانون والحفاظ على امن المجتمع واستقراره والمساهمة الفعالة في الحياة المدنية والسياسية.

واستعرض عميد الكلية مع الطلبة القواعد الذهبية في النجاح في دراسة القانون والمتمثلة في القراءة المستمرة وضرورة إعداد المحاضرات ومراجعتها أولاً بأول مع التأكيد على ضرورة حضورها والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والمشاركة الفعّالة داخل غرفة الصف وخارجها من خلال النشاطات اللامنهجية.

كما نصح الطلبة بضرورة الاعتياد على اخذ الملاحظات خلال المحاضرات واعداد خطة أسبوعية للدراسة وتشكيل فرق دراسية مع أقرانهم.

وتحدث العميد للطلبة عن ثقافة الجودة وأهمية رؤية ورسالة الكلية وأهدافها وقيمها الجوهرية لغايات العمل على تحقيقها على أرض الواقع.

وقد شهد اللقاء الذي حضره نواب العميد ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية ، اهتمامًا كبيرًا من الطلبة المستجدين مثمنين مثل هذه اللقاءات التوجيهية لنجاحهم في مسيرتهم الأكاديمية والعملية